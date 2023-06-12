Путин не нашел смысла в ударах ВСУ по жилым кварталам

Военного смысла в ударах ВСУ по жилым домам нет, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам РФ нет военного смысла. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Непонятно зачем [ВСУ атакуют жилые кварталы], военного смысла в этом нет <…> Зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения награждений. Его слова приводит РИА Новости.
Киевский режим постоянно наносит удары по территории РФ. Так, ВСУ ударили БПЛА по жилому дому в Воронеже. Глава региона Александр Гусев ввел режим ЧС.
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