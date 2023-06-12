Путин не нашел смысла в ударах ВСУ по жилым кварталам

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Военного смысла в ударах ВСУ по жилым домам нет, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам РФ нет военного смысла. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Непонятно зачем [ВСУ атакуют жилые кварталы], военного смысла в этом нет <…> Зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения награждений. Его слова приводит РИА Новости.

Киевский режим постоянно наносит удары по территории РФ. Так, ВСУ ударили БПЛА по жилому дому в Воронеже. Глава региона Александр Гусев ввел режим ЧС.

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В ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам РФ нет военного смысла. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Непонятно зачем [ВСУ атакуют жилые кварталы], военного смысла в этом нет <…> Зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения награждений. Его слова приводит РИА Новости. Киевский режим постоянно наносит удары по территории РФ. Так, ВСУ ударили БПЛА по жилому дому в Воронеже. Глава региона Александр Гусев ввел режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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