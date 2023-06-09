Губернатор Воронежа ввел режим ЧС после атаки беспилотника

В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, такая мера позволит быстро устранить повреждения здания, на который была совершена атака, а также соседнего частного дома.
Беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня, передает Life. По словам губернатора области, пострадали три человека. Однако они отделались порезами и отказались от госпитализации. Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет деловое издание «Взгляд».
В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. «Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, такая мера позволит быстро устранить повреждения здания, на который была совершена атака, а также соседнего частного дома. Беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня, передает Life. По словам губернатора области, пострадали три человека. Однако они отделались порезами и отказались от госпитализации. Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет деловое издание «Взгляд».