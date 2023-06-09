Губернатор Воронежа ввел режим ЧС после атаки беспилотника

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Режим ЧС в Воронеже позволит оперативно устранить последствия атаки БПЛА, сказал Александр Гусев Фото:

В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, такая мера позволит быстро устранить повреждения здания, на который была совершена атака, а также соседнего частного дома.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня, передает Life. По словам губернатора области, пострадали три человека. Однако они отделались порезами и отказались от госпитализации. Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет деловое издание «Взгляд».

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В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. «Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, такая мера позволит быстро устранить повреждения здания, на который была совершена атака, а также соседнего частного дома. Беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня, передает Life. По словам губернатора области, пострадали три человека. Однако они отделались порезами и отказались от госпитализации. Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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