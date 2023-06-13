Старший лейтенант раскрыл, что ждет затопленные после подрыва Каховской ГЭС территории

Старший лейтенант Матюшин: РФ будет восстанавливать территории, затопленные после подрыва Каховской ГЭС
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Россия вернет себе территории, которые закреплены в Конституции, сказал Александр Матюшин Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Российские Вооруженные силы будут удерживать территории, которые были затоплены после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, и восстанавливать линию обороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин, отметив, что РФ будет освобождать и защищать свои территории вплоть до Николаевской области.

«Рано или поздно уровень воды после подрыва Каховской ГЭС спадет. Территории останутся свободными. Река станет уже. Российской стороне придется восстанавливать территории, на которых раньше была линия обороны. Мы будем эти районы удерживать, поскольку они являются российскими, что закреплено в Конституции. То же самое касается территорий, которые временно оккупированы Украиной, вплоть до Николаевской области», — сказал Александр Матюшин.

6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, что привело к прорыву дамбы и затоплению населенных пунктов в Херсонской области. В связи с этим была организована эвакуация мирных жителей. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Украина обстреливает места размещения людей, которые были эвакуированы.

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Российские Вооруженные силы будут удерживать территории, которые были затоплены после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, и восстанавливать линию обороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин, отметив, что РФ будет освобождать и защищать свои территории вплоть до Николаевской области. «Рано или поздно уровень воды после подрыва Каховской ГЭС спадет. Территории останутся свободными. Река станет уже. Российской стороне придется восстанавливать территории, на которых раньше была линия обороны. Мы будем эти районы удерживать, поскольку они являются российскими, что закреплено в Конституции. То же самое касается территорий, которые временно оккупированы Украиной, вплоть до Николаевской области», — сказал Александр Матюшин. 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, что привело к прорыву дамбы и затоплению населенных пунктов в Херсонской области. В связи с этим была организована эвакуация мирных жителей. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Украина обстреливает места размещения людей, которые были эвакуированы.
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