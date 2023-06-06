Власти Новой Каховки начали эвакуацию после разрушения ГЭС

06 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Жителей Новой Каховки эвакуируют из подтопленных домов, уточнил Владимир Леонтьев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Новой Каховке началась эвакуация мирных граждан в связи с повреждением Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов», — уточнил Владимир Леонтьев. Его слова приводит Интерфакс. Он обратил внимание, что сейчас горожанам важно пережить последующие 72 часа, затем вода из ГЭС упадет до обычного состояния. Леонтьев также говорил, что починить Каховскую ГЭС будет невозможно, только отстроить заново. Станция была повреждена 6 июня из-за обстрелов. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призывал жителей заранее готовиться к эвакуации.

В Новой Каховке началась эвакуация мирных граждан в связи с повреждением Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов», — уточнил Владимир Леонтьев. Его слова приводит Интерфакс. Он обратил внимание, что сейчас горожанам важно пережить последующие 72 часа, затем вода из ГЭС упадет до обычного состояния. Леонтьев также говорил, что починить Каховскую ГЭС будет невозможно, только отстроить заново. Станция была повреждена 6 июня из-за обстрелов. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призывал жителей заранее готовиться к эвакуации.