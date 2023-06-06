Власти Новой Каховки начали эвакуацию после разрушения ГЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Жителей Новой Каховки эвакуируют из подтопленных домов, уточнил Владимир Леонтьев Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Новой Каховке началась эвакуация мирных граждан в связи с повреждением Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава города Владимир Леонтьев.

«Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов», — уточнил Владимир Леонтьев. Его слова приводит Интерфакс. Он обратил внимание, что сейчас горожанам важно пережить последующие 72 часа, затем вода из ГЭС упадет до обычного состояния.

Леонтьев также говорил, что починить Каховскую ГЭС будет невозможно, только отстроить заново. Станция была повреждена 6 июня из-за обстрелов. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призывал жителей заранее готовиться к эвакуации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новой Каховке началась эвакуация мирных граждан в связи с повреждением Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов», — уточнил Владимир Леонтьев. Его слова приводит Интерфакс. Он обратил внимание, что сейчас горожанам важно пережить последующие 72 часа, затем вода из ГЭС упадет до обычного состояния. Леонтьев также говорил, что починить Каховскую ГЭС будет невозможно, только отстроить заново. Станция была повреждена 6 июня из-за обстрелов. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призывал жителей заранее готовиться к эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...