Назначен новый глава Уральской базы Авиалесоохраны

Директор Березовского лесничества Александр Петров возглавил Уральскую базу Авиалесоохраны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новым руководителем ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» стал директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров, сообщили в соцсетях. Он сменил на посту ушедшего в отставку Романа Лежнина.

«Директор ГКУ СО „Березовское лесничество“ Александр Иванович Петров покинул свою должность. Его назначили директором Уральской базы авиационной охраны лесов», — пишет сообщество «Березовский и окрестности». Как отметили в сообществе, с 13 июня исполнять обязанности руководителя Березовского лесничества будет Михаил Калгин.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с Романом Лежниным, но на звонок он не ответил. В Березовском лесничестве также на звонок журналиста никто не ответил. В Уральскую базу Авиалесоохраны отправлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин уходит в отставку. По данным URA.RU, он ушел из учреждения 1 июня.