11 июня 2023

Назначен новый глава Уральской базы Авиалесоохраны

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Березовского лесничества Александр Петров возглавил Уральскую базу Авиалесоохраны Фото:

Новым руководителем ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» стал директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров, сообщили в соцсетях. Он сменил на посту ушедшего в отставку Романа Лежнина.

«Директор ГКУ СО „Березовское лесничество“ Александр Иванович Петров покинул свою должность. Его назначили директором Уральской базы авиационной охраны лесов», — пишет сообщество «Березовский и окрестности». Как отметили в сообществе, с 13 июня исполнять обязанности руководителя Березовского лесничества будет Михаил Калгин.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с Романом Лежниным, но на звонок он не ответил. В Березовском лесничестве также на звонок журналиста никто не ответил. В Уральскую базу Авиалесоохраны отправлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин уходит в отставку. По данным URA.RU, он ушел из учреждения 1 июня.

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Новым руководителем ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» стал директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров, сообщили в соцсетях. Он сменил на посту ушедшего в отставку Романа Лежнина. «Директор ГКУ СО „Березовское лесничество“ Александр Иванович Петров покинул свою должность. Его назначили директором Уральской базы авиационной охраны лесов», — пишет сообщество «Березовский и окрестности». Как отметили в сообществе, с 13 июня исполнять обязанности руководителя Березовского лесничества будет Михаил Калгин. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Романом Лежниным, но на звонок он не ответил. В Березовском лесничестве также на звонок журналиста никто не ответил. В Уральскую базу Авиалесоохраны отправлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин уходит в отставку. По данным URA.RU, он ушел из учреждения 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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