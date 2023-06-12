Захарова рассказала, что впервые получила «награду от народа»

Мария Захарова получила благодарственное письмо от войсковой части РФ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Зазарова заявила, что такая награда у нее впервые Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила благодарственное письмо от личного состава одной из войсковых частей РФ, которое она назвала «наградой от народа». Фотографию письма она разместила в соцсетях.

«Награда в День России от народа. От государства были, а такое впервые. Спасибо, братья, не подведу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В письме из войсковой части, номер которой Захарова скрыла, личный состав бойцов выражает благодарность за «активную жизненную позицию в деле поддержки воинов». Военнослужащие отмечают, что Захарова является «достойным примером патриотизма, который найдет отклик в душах россиян».

Мария Захарова имеет «Орден почета» и «Орден дружбы», а также Почетную грамоту от президента России Владимира Путина. Также у нее есть общественные и ведомственные награды.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила благодарственное письмо от личного состава одной из войсковых частей РФ, которое она назвала «наградой от народа». Фотографию письма она разместила в соцсетях. «Награда в День России от народа. От государства были, а такое впервые. Спасибо, братья, не подведу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. В письме из войсковой части, номер которой Захарова скрыла, личный состав бойцов выражает благодарность за «активную жизненную позицию в деле поддержки воинов». Военнослужащие отмечают, что Захарова является «достойным примером патриотизма, который найдет отклик в душах россиян». Мария Захарова имеет «Орден почета» и «Орден дружбы», а также Почетную грамоту от президента России Владимира Путина. Также у нее есть общественные и ведомственные награды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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