Захарова рассказала, что впервые получила «награду от народа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила благодарственное письмо от личного состава одной из войсковых частей РФ, которое она назвала «наградой от народа». Фотографию письма она разместила в соцсетях.
«Награда в День России от народа. От государства были, а такое впервые. Спасибо, братья, не подведу», — написала Мария Захарова в своем
В письме из войсковой части, номер которой Захарова скрыла, личный состав бойцов выражает благодарность за «активную жизненную позицию в деле поддержки воинов». Военнослужащие отмечают, что Захарова является «достойным примером патриотизма, который найдет отклик в душах россиян».
Мария Захарова имеет «Орден почета» и «Орден дружбы», а также Почетную грамоту от президента России Владимира Путина. Также у нее есть общественные и ведомственные награды.
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