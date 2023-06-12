Пентагон хотят обязать отчитываться о ядерном сотрудничестве России и Китая

13 июня 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США хотят обязать Пентагон отчитываться о ядерном сотрудничестве России и КНР Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон хотят заставить отчитываться о сотрудничестве между Россией и Китаем в области ядерной энергетики. Об этом указано в предложениях Конгресса США на 2024 год. «В случае утверждения оборонное ведомство США будет обязано «уведомлять Конгресс, если Россия и Китай будут оказывать помощь друг другу в усилении их ядерных вооружений». Данное обязательство распространяется на те случаи, когда «значимое в военном отношении сотрудничество» между двумя странами, связанное с ядерными или стратегическими силами «вероятно или уже имело место», — цитирует документ Подкомитета Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США на 2024 год РИА Новости. В документе указано, что в таком случае Пентагон должен будет предоставлять анализ характера сотрудничества и его последствий. Кроме того, Пентагону хотят поручить оценку влияния на окружающую среду двух воздушных коридоров для испытаний гиперзвукового оружия. Ранее стало известно, что у Китая и России к 2035 году будет в общем количестве 3000 ядерных боеголовок. Об этом сообщил журналист Амаль Мудалли. США боится больше всего ядерной мощи обеих стран.

Пентагон хотят заставить отчитываться о сотрудничестве между Россией и Китаем в области ядерной энергетики. Об этом указано в предложениях Конгресса США на 2024 год. «В случае утверждения оборонное ведомство США будет обязано «уведомлять Конгресс, если Россия и Китай будут оказывать помощь друг другу в усилении их ядерных вооружений». Данное обязательство распространяется на те случаи, когда «значимое в военном отношении сотрудничество» между двумя странами, связанное с ядерными или стратегическими силами «вероятно или уже имело место», — цитирует документ Подкомитета Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США на 2024 год РИА Новости. В документе указано, что в таком случае Пентагон должен будет предоставлять анализ характера сотрудничества и его последствий. Кроме того, Пентагону хотят поручить оценку влияния на окружающую среду двух воздушных коридоров для испытаний гиперзвукового оружия. Ранее стало известно, что у Китая и России к 2035 году будет в общем количестве 3000 ядерных боеголовок. Об этом сообщил журналист Амаль Мудалли. США боится больше всего ядерной мощи обеих стран.