Вучич поговорил с Зеленским о санкциях против РФ

01 июня 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества. Вучич подчеркнул, что его позиция по поводу санкций против России осталась прежней. «У нас был короткий разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию», — подвел итог общения с Зеленским Вучич. Его слова передает РИА Новости. Вучич подчеркнул, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, она единственная в Европе не ввела санкции против РФ, сказал сербский президент. Также он добавил, что Сербия уважает целостность Украины в соответствии с Уставом ООН. С начала СВО страны Запада, в том числе Европы, начали вводить санкции против России. Вучич неоднократно заявлял, что Сербия присоединится к санкциям только в том случае, если у страны изменится политика. Он также исключил военную помощь Украине. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии вводить антироссийские санкции «героическим поведением».

Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества. Вучич подчеркнул, что его позиция по поводу санкций против России осталась прежней. «У нас был короткий разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию», — подвел итог общения с Зеленским Вучич. Его слова передает РИА Новости. Вучич подчеркнул, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, она единственная в Европе не ввела санкции против РФ, сказал сербский президент. Также он добавил, что Сербия уважает целостность Украины в соответствии с Уставом ООН. С начала СВО страны Запада, в том числе Европы, начали вводить санкции против России. Вучич неоднократно заявлял, что Сербия присоединится к санкциям только в том случае, если у страны изменится политика. Он также исключил военную помощь Украине. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии вводить антироссийские санкции «героическим поведением».