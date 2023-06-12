В Минтрансе назвали сроки запуска беспилотных «КамАЗов» Минтранс РФ: беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня 13 июня 2023 в 03:49 Размер текста - 17 + Беспилотные «КамАЗы» повезут грузы 14 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» повезут грузы по трассе М-11 «Нева» 14 июня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. «В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минтранс. В ближайшее время на тестирование смогут выйти грузовики еще одного отечественного разработчика «Сберавтотех». По словам замглавы Минтранса Дмитрия Баканова ведомство окажет поддержку создателям беспилотного транспорта. «Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств», — сообщил Баканов. Ранее URA.RU сообщало о предложении Минтранса помечать специальным знаком все беспилотные автомобили. Знак «Автономное управление», в виде треугольника, в котором вписана черная буква «А» будет располагаться на заднем стекле. Беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» повезут грузы по трассе М-11 «Нева» 14 июня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. «В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минтранс. В ближайшее время на тестирование смогут выйти грузовики еще одного отечественного разработчика «Сберавтотех». По словам замглавы Минтранса Дмитрия Баканова ведомство окажет поддержку создателям беспилотного транспорта. «Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств», — сообщил Баканов. Ранее URA.RU сообщало о предложении Минтранса помечать специальным знаком все беспилотные автомобили. Знак «Автономное управление», в виде треугольника, в котором вписана черная буква «А» будет располагаться на заднем стекле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям