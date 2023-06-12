12 июня 2023

В России хотят возродить молочную кухню

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, детское питание
Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей с учетом их состояния здоровья Фото:

В России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей, учитывая их состояние здоровья и медицинские показания.

«Необходимость возрождения в стране института молочных кухонь обсуждалась на совещании в Совфеде. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генными заболеваниями, аллергиями, пищевыми непереносимостями», — рассказали «Известиям» в фонде «Дети-бабочки».

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина сообщила, что в стране на данный момент отсутствует единая программа государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос передан в ведение регионов, но некоторые из них эту государственную гарантию гражданам не предоставляют, отметила она.

Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что расходы на обеспечение смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тысяч рублей в месяц. Возрождение института молочной кухни станет существенным подспорьем для молодых, многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с ОВЗ, считает Куратова.

Ранее в Госдуме рассматривали законопроект о сертификате для новорожденных. Депутат Ярослав Нилов уточнил, что сертификат можно потратить на покупку коляски, пеленок, памперсов, детского питания и другого, передает телеканал 360.

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В России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей, учитывая их состояние здоровья и медицинские показания. «Необходимость возрождения в стране института молочных кухонь обсуждалась на совещании в Совфеде. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генными заболеваниями, аллергиями, пищевыми непереносимостями», — рассказали «Известиям» в фонде «Дети-бабочки». Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина сообщила, что в стране на данный момент отсутствует единая программа государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос передан в ведение регионов, но некоторые из них эту государственную гарантию гражданам не предоставляют, отметила она. Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что расходы на обеспечение смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тысяч рублей в месяц. Возрождение института молочной кухни станет существенным подспорьем для молодых, многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с ОВЗ, считает Куратова. Ранее в Госдуме рассматривали законопроект о сертификате для новорожденных. Депутат Ярослав Нилов уточнил, что сертификат можно потратить на покупку коляски, пеленок, памперсов, детского питания и другого, передает телеканал 360.
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