В России хотят возродить молочную кухню

13 июня 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей с учетом их состояния здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей, учитывая их состояние здоровья и медицинские показания. «Необходимость возрождения в стране института молочных кухонь обсуждалась на совещании в Совфеде. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генными заболеваниями, аллергиями, пищевыми непереносимостями», — рассказали «Известиям» в фонде «Дети-бабочки». Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина сообщила, что в стране на данный момент отсутствует единая программа государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос передан в ведение регионов, но некоторые из них эту государственную гарантию гражданам не предоставляют, отметила она. Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что расходы на обеспечение смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тысяч рублей в месяц. Возрождение института молочной кухни станет существенным подспорьем для молодых, многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с ОВЗ, считает Куратова. Ранее в Госдуме рассматривали законопроект о сертификате для новорожденных. Депутат Ярослав Нилов уточнил, что сертификат можно потратить на покупку коляски, пеленок, памперсов, детского питания и другого, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Предполагается, что питанием будут обеспечивать детей, учитывая их состояние здоровья и медицинские показания. «Необходимость возрождения в стране института молочных кухонь обсуждалась на совещании в Совфеде. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генными заболеваниями, аллергиями, пищевыми непереносимостями», — рассказали «Известиям» в фонде «Дети-бабочки». Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина сообщила, что в стране на данный момент отсутствует единая программа государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос передан в ведение регионов, но некоторые из них эту государственную гарантию гражданам не предоставляют, отметила она. Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что расходы на обеспечение смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тысяч рублей в месяц. Возрождение института молочной кухни станет существенным подспорьем для молодых, многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с ОВЗ, считает Куратова. Ранее в Госдуме рассматривали законопроект о сертификате для новорожденных. Депутат Ярослав Нилов уточнил, что сертификат можно потратить на покупку коляски, пеленок, памперсов, детского питания и другого, передает телеканал 360.