ВС РФ отбили атаку ВСУ в ДНР, уничтожив их танки

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ВС России отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил России «Восток» отбила атаку украинской армии на южно-донецком направлении, уничтожив танки противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки „Восток“ отражена атака до взвода противника западнее Левадного», — рассказал Олег Чехов РИА Новости. Также уточняется, что в районе населенного пункта Времевка ВС РФ уничтожили живую силу противника с помощью артиллерии. В районах Времевки, совхоза «Октябрь» и Великой Новоселки были уничтожены три танка.

В последнее время ВСУ активно пытаются прорвать российскую оборону на разных направлениях. Так, Киев уже несколько раз атаковал российские войска на запорожском направлении, однако все попытки прорваться были пресечены. По данным западных изданий, украинская армия столкнулась с мощным сопротивлением со стороны России. Также Киев не контролирует воздушное пространство в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru. Сами бойцы ВСУ заявляли, что в ходе неудачных атак лишились большей части американских БМП Bradley, пишет MK.RU.

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Группировка Вооруженных сил России «Восток» отбила атаку украинской армии на южно-донецком направлении, уничтожив танки противника. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов. «На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки „Восток“ отражена атака до взвода противника западнее Левадного», — рассказал Олег Чехов РИА Новости. Также уточняется, что в районе населенного пункта Времевка ВС РФ уничтожили живую силу противника с помощью артиллерии. В районах Времевки, совхоза «Октябрь» и Великой Новоселки были уничтожены три танка. В последнее время ВСУ активно пытаются прорвать российскую оборону на разных направлениях. Так, Киев уже несколько раз атаковал российские войска на запорожском направлении, однако все попытки прорваться были пресечены. По данным западных изданий, украинская армия столкнулась с мощным сопротивлением со стороны России. Также Киев не контролирует воздушное пространство в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru. Сами бойцы ВСУ заявляли, что в ходе неудачных атак лишились большей части американских БМП Bradley, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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