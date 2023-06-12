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10 июня 2023

Курганские пожарные спасли из огня детеныша косули. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные, чучело косули
Детеныш косули не успел самостоятельно сбежать из пожара вместе с матерью (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Петуховском муниципальном округе Курганской области пожарные спасли детеныша косули. Об этом URA.RU 13 июня сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Косуля вместе с другим своим детенышем перепрыгнула огненный фронт, а малыш оказался слишком мал и слаб для такого прыжка. Огонь уже опалил косуленку задние лапы, и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники 34 ПСЧ заметили животное 11 июня во время тушения крупного ландшафтного пожара вблизи деревни Теплодубровное Петуховского муниципального округа. Детеныша вынесли их огня, завернули в одеяло и посадили в кресло пожарного автомобиля. После тушения пожара косулю отвезли в Петуховское районное общество общественной организации охотников и рыболовов на ферму, где содержатся различные животные. После того, как детеныш там подрастет и залечит ожоги, его отправят в естественную среду обитания. Спасенного назвали «Бемби».

В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. В июне стало известно, что в лесах региона установят 15 дополнительных камер, чтобы можно было обнаружить возгорания.

Командир пожарного отделения Александр Суслов назвал детеныша косули «Бемби»
Командир пожарного отделения Александр Суслов назвал детеныша косули «Бемби»
Фото:

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В Петуховском муниципальном округе Курганской области пожарные спасли детеныша косули. Об этом URA.RU 13 июня сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Косуля вместе с другим своим детенышем перепрыгнула огненный фронт, а малыш оказался слишком мал и слаб для такого прыжка. Огонь уже опалил косуленку задние лапы, и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники 34 ПСЧ заметили животное 11 июня во время тушения крупного ландшафтного пожара вблизи деревни Теплодубровное Петуховского муниципального округа. Детеныша вынесли их огня, завернули в одеяло и посадили в кресло пожарного автомобиля. После тушения пожара косулю отвезли в Петуховское районное общество общественной организации охотников и рыболовов на ферму, где содержатся различные животные. После того, как детеныш там подрастет и залечит ожоги, его отправят в естественную среду обитания. Спасенного назвали «Бемби». В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. В июне стало известно, что в лесах региона установят 15 дополнительных камер, чтобы можно было обнаружить возгорания.
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