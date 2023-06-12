Курганские пожарные спасли из огня детеныша косули. Фото

13 июня 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Детеныш косули не успел самостоятельно сбежать из пожара вместе с матерью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Петуховском муниципальном округе Курганской области пожарные спасли детеныша косули. Об этом URA.RU 13 июня сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Косуля вместе с другим своим детенышем перепрыгнула огненный фронт, а малыш оказался слишком мал и слаб для такого прыжка. Огонь уже опалил косуленку задние лапы, и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники 34 ПСЧ заметили животное 11 июня во время тушения крупного ландшафтного пожара вблизи деревни Теплодубровное Петуховского муниципального округа. Детеныша вынесли их огня, завернули в одеяло и посадили в кресло пожарного автомобиля. После тушения пожара косулю отвезли в Петуховское районное общество общественной организации охотников и рыболовов на ферму, где содержатся различные животные. После того, как детеныш там подрастет и залечит ожоги, его отправят в естественную среду обитания. Спасенного назвали «Бемби». В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. В июне стало известно, что в лесах региона установят 15 дополнительных камер, чтобы можно было обнаружить возгорания. Командир пожарного отделения Александр Суслов назвал детеныша косули «Бемби» Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

В Петуховском муниципальном округе Курганской области пожарные спасли детеныша косули. Об этом URA.RU 13 июня сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Косуля вместе с другим своим детенышем перепрыгнула огненный фронт, а малыш оказался слишком мал и слаб для такого прыжка. Огонь уже опалил косуленку задние лапы, и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники 34 ПСЧ заметили животное 11 июня во время тушения крупного ландшафтного пожара вблизи деревни Теплодубровное Петуховского муниципального округа. Детеныша вынесли их огня, завернули в одеяло и посадили в кресло пожарного автомобиля. После тушения пожара косулю отвезли в Петуховское районное общество общественной организации охотников и рыболовов на ферму, где содержатся различные животные. После того, как детеныш там подрастет и залечит ожоги, его отправят в естественную среду обитания. Спасенного назвали «Бемби». В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. В июне стало известно, что в лесах региона установят 15 дополнительных камер, чтобы можно было обнаружить возгорания.