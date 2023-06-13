«Ведомости»: аптеки грозятся поднять цены на 20% из-за закона Госдумы

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Аптека. Челябинск, аптека, фармацевт, фармацевтика, провизор
Цены на лекарства в РФ могут вырасти на 20%, говорят представители аптечных сетей Фото:

Владельцы аптек хотят на 20% увеличить цены на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых. Планируется повысить цены на лекарства в том случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов.

«Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20% — речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки», — говорится в материале газеты «Ведомости».

Издание ссылается представителей аптечных сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25», «Ригла» и «Проаптека». По их словам, повышение цен обусловлено новым законопроектом Госдумы, который может ограничить выплаты аптекам на 5% за рекламу определенных лекарств.

Закон, ограничивающий продвижение лекарств аптеками, был предложен в Госдуме в начале мая. Отмечается, что подобное ограничение уже действует для торговых продовольственных сетей. В начале этого года Росздравнадзор предупреждал о проблемах с поставками лекарств в аптеки из-за повышенного спроса. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверял цены на доступность в аптеках Херсонской области.

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Владельцы аптек хотят на 20% увеличить цены на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых. Планируется повысить цены на лекарства в том случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов. «Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20% — речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки», — говорится в материале газеты «Ведомости». Издание ссылается представителей аптечных сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25», «Ригла» и «Проаптека». По их словам, повышение цен обусловлено новым законопроектом Госдумы, который может ограничить выплаты аптекам на 5% за рекламу определенных лекарств. Закон, ограничивающий продвижение лекарств аптеками, был предложен в Госдуме в начале мая. Отмечается, что подобное ограничение уже действует для торговых продовольственных сетей. В начале этого года Росздравнадзор предупреждал о проблемах с поставками лекарств в аптеки из-за повышенного спроса. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверял цены на доступность в аптеках Херсонской области.
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