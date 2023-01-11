Росздравнадзор предупредил о проблемах с доставкой лекарств

11 января 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Из-за проблем с логистикой в российских аптеках может не хватать лекарств, уточняет Росздравнадзор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Из-за повышенного спроса на лекарства возможны задержки в аптечных поставках. Об этом сообщает Росздравнадзор. «В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — уточняет федеральная служба в telegram-канале. В настоящий момент принимаются меры по решению проблем с логистикой. Также в службе предупредили об активности мошенников. Они звонят гражданам и предлагают им якобы лекарства по сниженным ценам, но взамен требуют предоплату. Росздравнадзор предупреждает, что покупка лекарств со стороны может быть опасной из-за недоброкачественных препаратов. Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что после новогодних праздников эпидемия гриппа пойдет на спад в связи с минимальным контактом между людьми в праздничный период. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что подвид коронавируса «Омикрон» не был выявлен в РФ. Для профилактики гриппа доктор медицинских наук Сергей Токарев советует соблюдать гигиену, пишет RT. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране уменьшилась, передает телеканал 360.

Из-за повышенного спроса на лекарства возможны задержки в аптечных поставках. Об этом сообщает Росздравнадзор. «В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — уточняет федеральная служба в telegram-канале. В настоящий момент принимаются меры по решению проблем с логистикой. Также в службе предупредили об активности мошенников. Они звонят гражданам и предлагают им якобы лекарства по сниженным ценам, но взамен требуют предоплату. Росздравнадзор предупреждает, что покупка лекарств со стороны может быть опасной из-за недоброкачественных препаратов. Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что после новогодних праздников эпидемия гриппа пойдет на спад в связи с минимальным контактом между людьми в праздничный период. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что подвид коронавируса «Омикрон» не был выявлен в РФ. Для профилактики гриппа доктор медицинских наук Сергей Токарев советует соблюдать гигиену, пишет RT. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране уменьшилась, передает телеканал 360.