12 июня 2023
11 июня 2023

Замкомандира полка «Апостол» из Челябинска получил медаль «За отвагу». Видео

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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, ангел, гагарин юрий
Подразделение Юрия «Ангела» Гагарина помешало прорыву вражеских сил Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин получил медаль «За отвагу». Как сообщил URA.RU руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий, награды передали героям за предотвращение прорыва украинских войск в одном из районов.

«8 июня в районе села Благодатное Донецкой области, парни самоотверженно приняли ночной бой и ликвидировали прорыв. А 10 июня, в этом же районе, отразили механизированную атаку противника. Награждение героев прошло прямо на линии соприкосновения, в одном километре от места боя», — сообщил URA.RU Рыжий.

После награждения «Ангел» признался, что такое внимание со стороны государства придает сил. Он уверен, что победа будет за нами.

«Ангел» находится на передовой с марта 2022 года. Его группа спасала детей при освобождении Мариуполя. За все время он вынес из опасных точек свыше 360 детей.

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Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин получил медаль «За отвагу». Как сообщил URA.RU руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий, награды передали героям за предотвращение прорыва украинских войск в одном из районов. «8 июня в районе села Благодатное Донецкой области, парни самоотверженно приняли ночной бой и ликвидировали прорыв. А 10 июня, в этом же районе, отразили механизированную атаку противника. Награждение героев прошло прямо на линии соприкосновения, в одном километре от места боя», — сообщил URA.RU Рыжий. После награждения «Ангел» признался, что такое внимание со стороны государства придает сил. Он уверен, что победа будет за нами. «Ангел» находится на передовой с марта 2022 года. Его группа спасала детей при освобождении Мариуполя. За все время он вынес из опасных точек свыше 360 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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