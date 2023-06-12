Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин получил медаль «За отвагу». Как сообщил URA.RU руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий, награды передали героям за предотвращение прорыва украинских войск в одном из районов.
«8 июня в районе села Благодатное Донецкой области, парни самоотверженно приняли ночной бой и ликвидировали прорыв. А 10 июня, в этом же районе, отразили механизированную атаку противника. Награждение героев прошло прямо на линии соприкосновения, в одном километре от места боя», — сообщил URA.RU Рыжий.
После награждения «Ангел» признался, что такое внимание со стороны государства придает сил. Он уверен, что победа будет за нами.
«Ангел» находится на передовой с марта 2022 года. Его группа спасала детей при освобождении Мариуполя. За все время он вынес из опасных точек свыше 360 детей.
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