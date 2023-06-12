Курганский бизнесмен отказался отдавать землю мэрии Кургана

Власти Кургана хотят изъять у бизнесмена участок рядом с ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане бизнесмен Сергей Ситников, который владеет компанией ООО «Торговый дом «Кедр», судится с мэрией Кургана. Власти пытаются забрать у предпринимателя земельный участок для расширения дороги рядом с ЦПКиО. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«В Кургане бизнесмен отказался отдавать землю мэрии Кургана. Сейчас администрация и предприниматель судятся. Власти хотят изъять земельный участок, который находится на месте, где запланировано расширение дороги. На участке находится действующий автосервис», — сказал инсайдер. Ранее сообщалось, что в центре Кургана планируют расширить дорогу по улице Карельцева. Об этом заявлял глава региона Вадим Шумков.

На сайте Арбитражного суда указано, что администрация Кургана подала иск к ООО «Торговый дом «Кедр» об изъятии земельного участка по улице Карельцева, 35 для муниципальных нужд. В качестве компенсации за изымаемый объект предлагается сумма в размере 793 675 рублей.

По данным сервиса СБИС, компанией ООО «Торговый дом «Кедр» владеет Сергей Ситников. Организация занимается розничной торговлей непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Стоимость бизнеса составляет 18 млн рублей.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Также корреспондент агентства обратился за комментарием в ООО «ТД «Кедр», однако в компании не стали комментировать судебное разбирательство.