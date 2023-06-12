В Тюмени на Велижанском тракте появилась первая земляника

Земляника уже спеет в районе Велижанского тракта в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы заметили в лесу первую землянику: ягода вскоре полностью созреет в районе Велижанского тракта. Об этом сообщается в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Земляника начинает спеть. Но еще совсем чуть-чуть», — такой пост с фото разместила в группе Ольга Курочкина.

В комментариях тюменка поделилась, что первую землянику она нашла в районе Велижанского тракта. Как ранее писало URA.RU, до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки.