Земляника уже спеет в районе Велижанского тракта в Тюмени
Тюменцы заметили в лесу первую землянику: ягода вскоре полностью созреет в районе Велижанского тракта. Об этом сообщается в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Земляника начинает спеть. Но еще совсем чуть-чуть», — такой пост с фото разместила в группе Ольга Курочкина.
В комментариях тюменка поделилась, что первую землянику она нашла в районе Велижанского тракта. Как ранее писало URA.RU, до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки.
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