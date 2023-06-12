12 июня 2023
11 июня 2023

В Тюмени назвали место для сбора первой земляники. Фото

В Тюмени на Велижанском тракте появилась первая земляника
© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика Coccobello в деревне Малый Турыш Красноуфимского района, десерт, вкусняшка, земляника, сушеная ягода, сладость
Земляника уже спеет в районе Велижанского тракта в Тюмени Фото:

Тюменцы заметили в лесу первую землянику: ягода вскоре полностью созреет в районе Велижанского тракта. Об этом сообщается в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Земляника начинает спеть. Но еще совсем чуть-чуть», — такой пост с фото разместила в группе Ольга Курочкина.

В комментариях тюменка поделилась, что первую землянику она нашла в районе Велижанского тракта. Как ранее писало URA.RU, до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки.

Фото:

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Тюменцы заметили в лесу первую землянику: ягода вскоре полностью созреет в районе Велижанского тракта. Об этом сообщается в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Земляника начинает спеть. Но еще совсем чуть-чуть», — такой пост с фото разместила в группе Ольга Курочкина. В комментариях тюменка поделилась, что первую землянику она нашла в районе Велижанского тракта. Как ранее писало URA.RU, до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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