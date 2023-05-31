31 мая 2023

Тюменские власти продлили запрет на посещение лесов

В Тюменской области до 24 июня продлен особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещать леса по-прежнему можно только тем, кто их тушит либо в них работает Фото:
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Особый противопожарный режим, как и запрет на посещение лесов, в Тюменской области продлен до 24 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Посещение лесов запрещено», — сообщает инфоцентр.

Накануне в регионе отменили постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Документ содержал в себе запрет на посещение природных водоемов, который автоматически также оказался отменен. Однако ходить в леса и разжигать открытый огонь тюменцам по-прежнему нельзя — это регламентирует документ, пролонгированный сегодня.

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Особый противопожарный режим, как и запрет на посещение лесов, в Тюменской области продлен до 24 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Посещение лесов запрещено», — сообщает инфоцентр. Накануне в регионе отменили постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Документ содержал в себе запрет на посещение природных водоемов, который автоматически также оказался отменен. Однако ходить в леса и разжигать открытый огонь тюменцам по-прежнему нельзя — это регламентирует документ, пролонгированный сегодня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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