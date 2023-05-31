Тюменские власти продлили запрет на посещение лесов

Особый противопожарный режим, как и запрет на посещение лесов, в Тюменской области продлен до 24 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Посещение лесов запрещено», — сообщает инфоцентр.
Накануне в регионе отменили постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Документ содержал в себе запрет на посещение природных водоемов, который автоматически также оказался отменен. Однако ходить в леса и разжигать открытый огонь тюменцам по-прежнему нельзя — это регламентирует документ, пролонгированный сегодня.
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