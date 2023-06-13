Депутат Госдумы Гурулев призвал отселить жителей Курской области из-за обстрелов ВСУ

13 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали два поселка Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей приграничных с Украиной территорий, в частности, поселка Теткино и Глушково Курской области, где с утра идут обстрелы ВСУ, стоит отселить, чтобы не подвергать их опасности. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «В каждом регионе есть свой губернатор. Он — минимум председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям. В рамках своих полномочий, для того, чтобы люди не погибли, он имеет право их отселить с тех мест, где идут обстрелы. Поэтому здесь, наверное, заранее лучше всех убрать, чтобы потом локти не кусать», — отметил Андрей Гурулев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что ситуация в Курской области находится под контролем российской армии. «Как будут события развиваться, время покажет. Там на сегодняшний день есть достаточные силы, чтобы ответить, но тем нее менее обстрелы идут, и гражданское население нужно из-под обстрелов убрать», — подчеркнул Гурулев. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстрелах ВСУ двух поселков — Теткино и Глушково. Атака идет с утра. В Теткино пострадало девять домов. Ранее из-за постоянных атак ВСУ по городу Шебекино Белгородской области началась эвакуация людей. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, как только закончатся обстрелы, начнется восстановление зданий и жители смогут вернуться домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей приграничных с Украиной территорий, в частности, поселка Теткино и Глушково Курской области, где с утра идут обстрелы ВСУ, стоит отселить, чтобы не подвергать их опасности. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «В каждом регионе есть свой губернатор. Он — минимум председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям. В рамках своих полномочий, для того, чтобы люди не погибли, он имеет право их отселить с тех мест, где идут обстрелы. Поэтому здесь, наверное, заранее лучше всех убрать, чтобы потом локти не кусать», — отметил Андрей Гурулев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что ситуация в Курской области находится под контролем российской армии. «Как будут события развиваться, время покажет. Там на сегодняшний день есть достаточные силы, чтобы ответить, но тем нее менее обстрелы идут, и гражданское население нужно из-под обстрелов убрать», — подчеркнул Гурулев. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстрелах ВСУ двух поселков — Теткино и Глушково. Атака идет с утра. В Теткино пострадало девять домов. Ранее из-за постоянных атак ВСУ по городу Шебекино Белгородской области началась эвакуация людей. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, как только закончатся обстрелы, начнется восстановление зданий и жители смогут вернуться домой.