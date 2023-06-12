В Тюмени на фоне массовых увольнений водителей резко выросли цены на такси

По прогнозам самих водителей, в скором времени такси можно будет поймать только у вокзалов, как еще несколько лет назад Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени на фоне массовых увольнений водителей в несколько раз выросли цены на такси. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили источники в сфере частных пассажирских перевозок.

«Сейчас воскресенье, на улице почти нет машин „Яндекса“. Раньше по 16 штук в одном районе было, а сейчас по две максимум. Водители увольняются, скоро работать совсем некому будет. В сентябре начнет действовать новый закон о такси, вот тогда станет как раньше — бешеная цена и машины будут стоять только возле вокзалов», — рассказала Елена Воробьева, водитель сервиса «Яндекс. Go».

Информацию о резком повышении стоимости услуг на перевозки агентству подтвердил владелец одного из местных таксопарков. «Средняя стоимость поездок на такси в Тюмени выросла из-за повышенного спроса. А он вызван тем, что на линии не хватает машин. Таксисты уходят из профессии на фоне ужесточения требований к водителям со стороны агрегатора „Яндекс.Go“. Не стоит забывать и о Федеральном законе № 580 „Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ“, который вступит в силу 1 сентября 2023 года. После его введения работать в такси смогут далеко не все водители, которые сегодня занимаются перевозками», — сообщил собеседник агентства.

В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В связи с вступлением 1 сентября «закона о такси» эксперты прогнозируют резкий рост цен на стоимость услуг на перевозки. От новых правил пострадают несколько сторон: водители — лишатся работы, пассажиры — останутся без дешевого такси.