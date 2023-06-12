В Тюмени «Тиндеру» организуют альтернативу в формате быстрых свиданий

Тюменцы смогут провести семь свиданий за один вечер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени организуют мероприятие, которое поможет заменить приложение для знакомств Tinder. Его проведут в формате Speed dating (быстрые свидания, — прим URA.RU). На таких свиданиях для мужчин и женщин проводится сразу серия встреч, где они могут наедине познакомиться с представителями противоположного пола. О решении провести такое мероприятие в своих соцсетях сообщил местный салон красоты.

«Во время быстрых свиданий мужчины и женщины сидят за столиками вдвоем. Каждые 5-7 минут пары меняются. Во время беседы можно отметить номер собеседника в карточке симпатий, и, если ваша симпатия взаимна, организаторы поделятся с вами контактами этого человека», — объясняется в посте салона Libido в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

Для девушек мероприятие будет бесплатным. При этом мужчинам необходимо будет заплатить 2000 тысячи рублей. В стоимость войдет набор для свидания: две брускетты и два бокала вина. Продлится вечер знакомств два с половиной часа, в ходе которых можно будет завести семь новых знакомств.

Ранее стало известно, что американская компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, уходит из России окончательно. Приложение перестанет работать 30 июня, пишет RT. После этого в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева предложили другой популярный формат, известный как быстрые свидания. По словам представителя учреждения, большинство опрошенных уже поддержали инициативу.