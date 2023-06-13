США вслед за Британией решили передать Киеву снаряды с обедненным ураном

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
До США подобную помощь Киеву оказывала Великобритания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США хотят поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. О таком намерении Белого дома пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. Ранее украинской стороне подобные снаряды передала Великобритания.

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США хотят поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. О таком намерении Белого дома пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. Ранее украинской стороне подобные снаряды передала Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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