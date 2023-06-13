США вслед за Британией решили передать Киеву снаряды с обедненным ураном

До США подобную помощь Киеву оказывала Великобритания
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США хотят поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. О таком намерении Белого дома пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. Ранее украинской стороне подобные снаряды передала Великобритания.
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