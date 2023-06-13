Группа «Банд’Эрос» станет хедлайнером шоу на конкурсе «Мисс Екатеринбург»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бандэрос
«Банд’Эрос» выступит в Историческом сквере 17 августа Фото:

Музыкальным сопровождением «Мисс Екатеринбург — 2023» станет группа «Банд’Эрос». Об этом сообщают организаторы в социальных сетях конкурса.

«Хедлайнером финального шоу конкурса красоты „Мисс Екатеринбург“ станет R’n'B-поп-группа „Банд’Эрос“. Со сцены прозвучат „Коламбия Пикчерз не представляет“, „Манхэттен“, „Про красивую жизнь“, „Адьос!“ и другие хиты», — анонсируют представители конкурса красоты.

Ранее стало известно, что полюбоваться на претенденток, которые поборются за титул «Мисс Екатеринбург — 2023», в этом году сможет любой желающий. Конкурс сменил формат с закрытого мероприятия на массовый — он пройдет 17 августа в Историческом сквере. Заявки на участие принимают до 26 июня. Каким будет главный приз в этом году, пока держится в тайне.

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Музыкальным сопровождением «Мисс Екатеринбург — 2023» станет группа «Банд’Эрос». Об этом сообщают организаторы в социальных сетях конкурса. «Хедлайнером финального шоу конкурса красоты „Мисс Екатеринбург“ станет R’n'B-поп-группа „Банд’Эрос“. Со сцены прозвучат „Коламбия Пикчерз не представляет“, „Манхэттен“, „Про красивую жизнь“, „Адьос!“ и другие хиты», — анонсируют представители конкурса красоты. Ранее стало известно, что полюбоваться на претенденток, которые поборются за титул «Мисс Екатеринбург — 2023», в этом году сможет любой желающий. Конкурс сменил формат с закрытого мероприятия на массовый — он пройдет 17 августа в Историческом сквере. Заявки на участие принимают до 26 июня. Каким будет главный приз в этом году, пока держится в тайне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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