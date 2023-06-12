12 июня 2023
11 июня 2023

Департамент молодежной политики ЯНАО отдаст зарплаты на нужды участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Команда департамента переведет бойцам СВО месячную зарплату Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работники департамента молодежной политики ЯНАО переведут свой месячный заработок в поддержку ямальских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель ведомства Наиль Хайруллин.

«Команда департамента будущего присоединяется к инициативе Дмитрия Андреевича. Руководство департамента, учреждений, некоммерческих организаций и регионального отделения „Движение Первых“ — перечислим свою месячную зарплату в поддержку ямальцев, находящихся в зоне СВО. Остальные перечислят свой однодневный заработок», — говорится в сообщении.

Хайруллин отметил, что в спецоперации участвуют семь сотрудников из сферы молодежной политики. Также команда департамента изготавливает необходимый реквизит для бойцов. На передовую отправляют маскировочные сети, блиндажные свечи, туристические сидушки и другое.

Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил, что вместе с правительством перечислит в зону СВО свой ежемесячный заработок. К нему присоединились и мэры городов ЯНАО.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работники департамента молодежной политики ЯНАО переведут свой месячный заработок в поддержку ямальских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель ведомства Наиль Хайруллин. «Команда департамента будущего присоединяется к инициативе Дмитрия Андреевича. Руководство департамента, учреждений, некоммерческих организаций и регионального отделения „Движение Первых“ — перечислим свою месячную зарплату в поддержку ямальцев, находящихся в зоне СВО. Остальные перечислят свой однодневный заработок», — говорится в сообщении. Хайруллин отметил, что в спецоперации участвуют семь сотрудников из сферы молодежной политики. Также команда департамента изготавливает необходимый реквизит для бойцов. На передовую отправляют маскировочные сети, блиндажные свечи, туристические сидушки и другое. Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил, что вместе с правительством перечислит в зону СВО свой ежемесячный заработок. К нему присоединились и мэры городов ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...