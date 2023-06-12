Департамент молодежной политики ЯНАО отдаст зарплаты на нужды участников СВО

Работники департамента молодежной политики ЯНАО переведут свой месячный заработок в поддержку ямальских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель ведомства Наиль Хайруллин.
«Команда департамента будущего присоединяется к инициативе Дмитрия Андреевича. Руководство департамента, учреждений, некоммерческих организаций и регионального отделения „Движение Первых“ — перечислим свою месячную зарплату в поддержку ямальцев, находящихся в зоне СВО. Остальные перечислят свой однодневный заработок», — говорится в сообщении.
Хайруллин отметил, что в спецоперации участвуют семь сотрудников из сферы молодежной политики. Также команда департамента изготавливает необходимый реквизит для бойцов. На передовую отправляют маскировочные сети, блиндажные свечи, туристические сидушки и другое.
Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил, что вместе с правительством перечислит в зону СВО свой ежемесячный заработок. К нему присоединились и мэры городов ЯНАО.
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