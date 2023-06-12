12 июня 2023

Бастрыкин поручил проверить постоянно горящий дом в Троицке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке дома в Троицке, жители которого жалуются на постоянные пожары. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ход расследования поставлен на контроль.

«Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. По завершении расследования — о его результатах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК РФ.

В ведомстве отметили, что к Бастрыкину начали поступать жалобы от граждан. Также данную тему подняли в СМИ. Жители жаловались на администрацию, которая не принимает мер к расселению из опасного жилья.

В конце мая одна часть дома полностью выгорела из-за неисправной электропроводки. В мэрии отправили жителей обратно, не оказав помощи. Жильцы, в свою очередь, обратились в прокуратуру и СК.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке дома в Троицке, жители которого жалуются на постоянные пожары. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ход расследования поставлен на контроль. «Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. По завершении расследования — о его результатах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК РФ. В ведомстве отметили, что к Бастрыкину начали поступать жалобы от граждан. Также данную тему подняли в СМИ. Жители жаловались на администрацию, которая не принимает мер к расселению из опасного жилья. В конце мая одна часть дома полностью выгорела из-за неисправной электропроводки. В мэрии отправили жителей обратно, не оказав помощи. Жильцы, в свою очередь, обратились в прокуратуру и СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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