Бастрыкин поручил проверить постоянно горящий дом в Троицке

13 июня 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке дома в Троицке, жители которого жалуются на постоянные пожары. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ход расследования поставлен на контроль. «Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. По завершении расследования — о его результатах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК РФ. В ведомстве отметили, что к Бастрыкину начали поступать жалобы от граждан. Также данную тему подняли в СМИ. Жители жаловались на администрацию, которая не принимает мер к расселению из опасного жилья. В конце мая одна часть дома полностью выгорела из-за неисправной электропроводки. В мэрии отправили жителей обратно, не оказав помощи. Жильцы, в свою очередь, обратились в прокуратуру и СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке дома в Троицке, жители которого жалуются на постоянные пожары. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ход расследования поставлен на контроль. «Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. По завершении расследования — о его результатах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан», — сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК РФ. В ведомстве отметили, что к Бастрыкину начали поступать жалобы от граждан. Также данную тему подняли в СМИ. Жители жаловались на администрацию, которая не принимает мер к расселению из опасного жилья. В конце мая одна часть дома полностью выгорела из-за неисправной электропроводки. В мэрии отправили жителей обратно, не оказав помощи. Жильцы, в свою очередь, обратились в прокуратуру и СК.