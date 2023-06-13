Выборы тюменского губернатора обезопасят от скандалов в ЕДГ

В регионах Тюменской матрешки планируется однодневное голосование

13 июня 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Тюменская область будет голосовать в один день Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сентябрьское голосование в Тюменской матрешке будет однодневным. Все для того, чтобы обезопасить выборы губернатора от скандалов, раздуваемых оппозицией. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник из тюменской политики. «Многодневное голосование дает возможность оппозиции учинять скандалы, саботировать работу участков. У них есть время на подготовку. Чаще всего это делается для повышения собственной популярности. Провести выборы в один день будет безопаснее. Высокая явка и хорошая поддержка „главного“ кандидата позволяют это сделать», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в избирательную комиссию Тюменской области. Ответ на него ожидается. Окончательное одобрение даст тюменский Роспотребнадзор. По предварительным данным, коронавирусная обстановка позволяет провести выборы в один день. Официально об однодневном голосовании заявил ямальский избирком. По данным агентства, тюменский и югорский должны объявить об этом в течение недели.

Сентябрьское голосование в Тюменской матрешке будет однодневным. Все для того, чтобы обезопасить выборы губернатора от скандалов, раздуваемых оппозицией. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник из тюменской политики. «Многодневное голосование дает возможность оппозиции учинять скандалы, саботировать работу участков. У них есть время на подготовку. Чаще всего это делается для повышения собственной популярности. Провести выборы в один день будет безопаснее. Высокая явка и хорошая поддержка „главного“ кандидата позволяют это сделать», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в избирательную комиссию Тюменской области. Ответ на него ожидается. Окончательное одобрение даст тюменский Роспотребнадзор. По предварительным данным, коронавирусная обстановка позволяет провести выборы в один день. Официально об однодневном голосовании заявил ямальский избирком. По данным агентства, тюменский и югорский должны объявить об этом в течение недели.