Курганские власти потратят более 100 млн на благоустройство одной из самых больших школ

На строительство школы в Шадринске дополнительно выделили 111 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на строительство школы на 1100 мест выделили еще 111 миллионов рублей. На эти деньги планируют благоустроить территории соцобъекта. Информация о торгах размещена на портале «Госзакупки». Ранее для оборудования инженерных сетей в школе направляли дополнительно более 37 миллионов.

«Объект закупки: строительство объекта: „Школа на 1100 мест в г. Шадринске“. Описание выполняемых работ: устройство дорожной одежды проездов, тротуаров и площадок; дорожная одежда; установка бетонного бортового камня, малые архитектурные формы и ограждение. Начальная цена контракта: 111 273 258 рублей», — говорится в техзадании. Также в стоимость работ будет входить озеленение и наружное освещение. заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня.

Согласно контракту, будут предусмотрены гимнастические площадки, полоса препятствий, площадка для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с покрытием из резиновой крошки. Также подрядчик оборудует футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки. Из малых архитектурных форм на территории школы установят качели, тренажеры, скамьи и лабиринт.

Строительством школы на 1100 мест в Шадринске занимается местный подрядчик ООО «Дон». Трехэтажное здание должны завершить до конца 2023 года. Ранее URA.RU сообщалось, что одна из самых больших школ Курганской области подорожала на 70 млн рублей. По данным сайта госзакупок, стоимость объекта в Шадринске выросла до 845,5 млн рублей. На данный момент цена строительства превышает 994 млн рублей. По словам застройщика, повышение стоимости контракта связано с тем, что изначально аукцион был рассчитан только на строительство «коробки» объекта.