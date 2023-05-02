Курганский застройщик назвал причину повышения стоимости контракта строительства школы

В Курганской области дополнительно потратят десятки миллионов для стройки школы на 1100 мест

03 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

На строительство школы в Шадринске выделили еще 37,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Повышение цены контракта строительства школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области связано с тем, что изначально аукцион был рассчитан только на возведение «коробки» объекта (фундамент, стены, лестничные перекрытия, крыша — прим. ред.). Остальные работы не входили в стоимость проекта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор строительной компании ООО «Дон» Сергей Уфимцев. Ранее сообщалось, что на стройку школы дополнительно направили десятки миллионов рублей. «Первоначально аукцион был рассчитан только на „коробку“. Все, что касается благоустройства, инженерных сетей, водопровода и отопления, то этого ничего не было заложено. Чисто „коробка“, даже без оборудования. Сейчас у них (заказчика — прим. URA.RU) дополнительные деньги появляются, они их направляют на остальные работы. Школу без сетей же не запустишь», — рассказал застройщик. Курганские власти в лице заказчика ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области» дополнительно выделили 37,5 миллионов рублей на оборудование в школе электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации. Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за данные работы. Прием заявок на участие в торгах продлится до 12 мая 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросла стоимость контрактов на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Объект в 4-м микрорайоне Заозерного подорожал на 20 млн рублей. Цена строительства ФОКа в Восточном районе увеличилась на 14 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение цены контракта строительства школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области связано с тем, что изначально аукцион был рассчитан только на возведение «коробки» объекта (фундамент, стены, лестничные перекрытия, крыша — прим. ред.). Остальные работы не входили в стоимость проекта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор строительной компании ООО «Дон» Сергей Уфимцев. Ранее сообщалось, что на стройку школы дополнительно направили десятки миллионов рублей. «Первоначально аукцион был рассчитан только на „коробку“. Все, что касается благоустройства, инженерных сетей, водопровода и отопления, то этого ничего не было заложено. Чисто „коробка“, даже без оборудования. Сейчас у них (заказчика — прим. URA.RU) дополнительные деньги появляются, они их направляют на остальные работы. Школу без сетей же не запустишь», — рассказал застройщик. Курганские власти в лице заказчика ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области» дополнительно выделили 37,5 миллионов рублей на оборудование в школе электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации. Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за данные работы. Прием заявок на участие в торгах продлится до 12 мая 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросла стоимость контрактов на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Объект в 4-м микрорайоне Заозерного подорожал на 20 млн рублей. Цена строительства ФОКа в Восточном районе увеличилась на 14 млн рублей.