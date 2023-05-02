Одна из самых больших школ Курганской области подорожала на 70 млн рублей

Строительство школы в Шадринске выросло на 70 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость строительства новой школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области подорожала до 845,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее контракт на стройку объекта стоил на 70 миллионов меньше.

«Объект закупки: строительство школы на 1100 мест в городе Шадринск. Подрядчик: ООО „Дон“. Цена на 28 апреля 2023 года: 845 485 985 рублей», — указано в документе. Изначально стоимость контракта составляла около 776 млн рублей. На данный момент контракт исполнен на 209,6 млн рублей.

Здание школы на 1100 мест будет состоять из трех этажей. Строительство объекта должны завершить до конца 2023 года.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросла цен контрактов на стройку двух спорткомплексов. В Заозерном районе ФОК подорожал на 20 млн рублей, в Восточном районе — на 14 млн рублей. Также сообщалось, что в Курганской области три строящиеся школы откроют одновременно