Челябинский экс-депутат проиграл суд мэрии Златоуста

Челябинский экс-депутат Валихан Тургумбаев проиграл суд мэрии Златоуста

У компании Валихана Тургумбаева есть месяц на обжалование решения суда Фото: Владимир Жабриков

Бывшему депутату заксобрания Челябинской области, бизнесмену из Миасса Валихану Тургумбаеву отказали в удовлетворении требований к властям Златоуста из-за ветхих домов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, у истца есть месяц на обжалование решения.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца», — отмечено в документе суда.

ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» требовало признать незаконным отказ мэрии Златоуста об исключении фирмы из перечня «управляек» (УК), которые власти могут принудительно подключить к домам без своих УК. В суде представители предприятия Тургумбаева утверждали, что обязанности им навязали, возможностей для качественного обслуживания нет, а конкурентов УК надо было также занести в список. Об этом же в сентябре истец в порядке досудебного урегулирования спора просил руководство мэрии напрямую. Тем не менее в ноябре компанию обязали предоставить услуги жителям 135 ветхих домов, освободив от этой необходимости в октябре ООО «УК КурортСтройСервис».

В своем решении суд указал на то, что в перечень компанию включили законно. В июне 2022 года предприятие заявило о намерениях управлять вновь построенным домом № 2 в квартале Молодежный. Параллельно УК дало согласие, в соответствии с требованиями законодательства, оказаться в перечне фирм, которых могут подключить к домам без «управляек». Кроме того, аннулировать согласие осенью фирма просила мэрию еще до того, как ей определили в управление хотя бы один дом, а это является условием для оспаривания. Суд учел и то, что по требованию УК мэрия к моменту вынесения решения уже исключила в январе предприятие из спорного перечня. На звонок URA.RU Тургумбаев ответил, но разговаривать не захотел.