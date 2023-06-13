В России вводится госконтроль за торговлей сигаретами и вейпами

Путин подписал закон о регулировании табачного рынка

13 июня 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Продажа сигарет и вейпов станет возможна при наличии лицензии с 1 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU С 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии для продажи, производства и хранения никотинсодержащей продукции. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он подготовлен по аналогии с регулированием алкогольного рынка. «Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, <…> отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года», — говорится в указе . Кроме того, обязательной станет консервация неиспользуемого для приготовления продукции оборудования. Импорт и экспорт такой продукции также будет возможен лишь при наличии лицензии. Проект подготовлен по аналогии с регулированием алкогольной продукции, сказано в указе. В начале 2023 года Минфин сообщал, что нормативно-правовое регулирование никотинсодержащей продукции не обеспечивает действенных механизмов контроля за оборотом, пишут «Дни.ру». В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает РАПСИ.

С 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии для продажи, производства и хранения никотинсодержащей продукции. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он подготовлен по аналогии с регулированием алкогольного рынка. «Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, <…> отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года», — говорится в указе. Кроме того, обязательной станет консервация неиспользуемого для приготовления продукции оборудования. Импорт и экспорт такой продукции также будет возможен лишь при наличии лицензии. Проект подготовлен по аналогии с регулированием алкогольной продукции, сказано в указе. В начале 2023 года Минфин сообщал, что нормативно-правовое регулирование никотинсодержащей продукции не обеспечивает действенных механизмов контроля за оборотом, пишут «Дни.ру». В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает РАПСИ.