В России вводится госконтроль за торговлей сигаретами и вейпами

Путин подписал закон о регулировании табачного рынка
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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, покупатель, касса, табак, алкоголь
Продажа сигарет и вейпов станет возможна при наличии лицензии с 1 марта 2024 года Фото:

С 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии для продажи, производства и хранения никотинсодержащей продукции. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он подготовлен по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

«Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, <…> отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года», — говорится в указе.

Кроме того, обязательной станет консервация неиспользуемого для приготовления продукции оборудования. Импорт и экспорт такой продукции также будет возможен лишь при наличии лицензии. Проект подготовлен по аналогии с регулированием алкогольной продукции, сказано в указе.

В начале 2023 года Минфин сообщал, что нормативно-правовое регулирование никотинсодержащей продукции не обеспечивает действенных механизмов контроля за оборотом, пишут «Дни.ру». В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает РАПСИ.

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С 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии для продажи, производства и хранения никотинсодержащей продукции. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он подготовлен по аналогии с регулированием алкогольного рынка. «Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, <…> отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года», — говорится в указе. Кроме того, обязательной станет консервация неиспользуемого для приготовления продукции оборудования. Импорт и экспорт такой продукции также будет возможен лишь при наличии лицензии. Проект подготовлен по аналогии с регулированием алкогольной продукции, сказано в указе. В начале 2023 года Минфин сообщал, что нормативно-правовое регулирование никотинсодержащей продукции не обеспечивает действенных механизмов контроля за оборотом, пишут «Дни.ру». В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает РАПСИ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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