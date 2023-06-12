12 июня 2023

Нефтесервис в ХМАО заманивает вахтовиков бронью от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Подрядчик крупных корпораций в ХМАО предлагает работникам зарплату до 160 тысяч рублей за вахту Фото:

Нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр», работающее с «Роснефтью», «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом», набирает сотрудников в филиал в Когалыме, предлагая стопроцентную бронь от мобилизации. Представитель компании сообщил, что из-за роста объема работ нужны специалисты разной квалификации.

«Набираем вахтовый персонал в филиал „Аргос-Кедр“ в Когалыме. Нужны рабочие — электрогазосварщики, стропальщики, машинисты и специалисты с высшим образованием в области охраны труда, геодезисты, инженеры ПТО. Предлагаем зарплату до 160 тысяч рублей за вахту, официальное трудоустройство и 100-процентную бронь от мобилизации», — сообщили в компании.

Предприятие компенсирует вахтовикам проезд из Уфы, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Новосибирска по железнодорожному тарифу. Персонал живет на месторождениях ХМАО в специально оборудованных вагон-городках. Работникам предоставляют спецодежду и оплачивают трехразовое питание.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовская дистанция пути (структурное подразделение РЖД) предлагает вакансию с бронью от мобилизации. На предприятие ищут монтеров путей.

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Нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр», работающее с «Роснефтью», «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом», набирает сотрудников в филиал в Когалыме, предлагая стопроцентную бронь от мобилизации. Представитель компании сообщил, что из-за роста объема работ нужны специалисты разной квалификации. «Набираем вахтовый персонал в филиал „Аргос-Кедр“ в Когалыме. Нужны рабочие — электрогазосварщики, стропальщики, машинисты и специалисты с высшим образованием в области охраны труда, геодезисты, инженеры ПТО. Предлагаем зарплату до 160 тысяч рублей за вахту, официальное трудоустройство и 100-процентную бронь от мобилизации», — сообщили в компании. Предприятие компенсирует вахтовикам проезд из Уфы, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Новосибирска по железнодорожному тарифу. Персонал живет на месторождениях ХМАО в специально оборудованных вагон-городках. Работникам предоставляют спецодежду и оплачивают трехразовое питание. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовская дистанция пути (структурное подразделение РЖД) предлагает вакансию с бронью от мобилизации. На предприятие ищут монтеров путей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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