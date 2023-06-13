Суд отправил в СИЗО челябинца, обвиняемого в диверсии на железной дороге

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Обвиняемого взяли под стражу на два месяца Фото:

Центральный районный суд Челябинска 13 июня отправил в СИЗО жителя города Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый взят под стражу на два месяца.

«В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего уроженца Челябинска, гражданина РФ. Суд вынес постановление об избрании го меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа», — сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело расследуется в УФСБ по региону ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). По версии следствия, в ночь на 12 июня Узялло поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. Сотрудникам УФСБ удалось задержать мужчину по горячим следам.

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Центральный районный суд Челябинска 13 июня отправил в СИЗО жителя города Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый взят под стражу на два месяца. «В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего уроженца Челябинска, гражданина РФ. Суд вынес постановление об избрании го меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа», — сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело расследуется в УФСБ по региону ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). По версии следствия, в ночь на 12 июня Узялло поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. Сотрудникам УФСБ удалось задержать мужчину по горячим следам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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