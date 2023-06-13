Суд отправил в СИЗО челябинца, обвиняемого в диверсии на железной дороге

13 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Обвиняемого взяли под стражу на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный районный суд Челябинска 13 июня отправил в СИЗО жителя города Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый взят под стражу на два месяца. «В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего уроженца Челябинска, гражданина РФ. Суд вынес постановление об избрании го меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа», — сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело расследуется в УФСБ по региону ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). По версии следствия, в ночь на 12 июня Узялло поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. Сотрудникам УФСБ удалось задержать мужчину по горячим следам.

Центральный районный суд Челябинска 13 июня отправил в СИЗО жителя города Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый взят под стражу на два месяца. «В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего уроженца Челябинска, гражданина РФ. Суд вынес постановление об избрании го меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа», — сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело расследуется в УФСБ по региону ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). По версии следствия, в ночь на 12 июня Узялло поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. Сотрудникам УФСБ удалось задержать мужчину по горячим следам.