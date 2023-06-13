Путин: нет смысла вводить в России военное положение

Путин провел встречу с военкорами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. Об этом он заявил в ходе встречи с военкорами, которая прошла 13 июня в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что цели СВО остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!