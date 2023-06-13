Путин: нет смысла вводить в России военное положение

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин провел встречу с военкорами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. Об этом он заявил в ходе встречи с военкорами, которая прошла 13 июня в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин заявил, что цели СВО остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса.

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Президент России Владимир Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. Об этом он заявил в ходе встречи с военкорами, которая прошла 13 июня в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин заявил, что цели СВО остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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