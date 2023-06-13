Свердловский врач объяснил, почему Миша Бахтин, страдающий СМА, не может получить лекарство

Свердловский врач Аверьянов: смешение двух препаратов навредит Мише Бахтину, страдающему СМА

Аверьянов заявил, что вопрос с мальчиком решали на врачебном консилиуме и телемедицинской консультации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мальчику Мише Бахтину из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), специально не выдают лекарство «Спинраза». Ранее ребенку давали препарат «Золгенсма», а в совокупности с новой инъекцией могут быть побочные эффекты. Об этом URA.RU рассказал главный врач Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Олег Аверьянов.

«На сегодня в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата „Нусинерсен“ („Спинраза“) после препарата „Золгенсма“. С медицинской точки зрения показаний для введения Мише Бахтину, который два года назад получил инъекцию „Золгенсма“, еще одного препарата нет, так как у него могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов», — пояснил Аверьянов.

По его словам, после введения Мише препарата «Золгенсма» в ОДКБ провели врачебный консилиум и телемедицинскую консультацию с федеральным учреждением здравоохранения, где и было решено, что у мальчика нет показаний к введению «Спинразы». «Минздрав Свердловской области полностью исполняет решение суда — препарат „Спинраза“ есть и хранится в аптеке, но ввести его можно только тогда, когда будут определены медицинские показания к его назначению и применению», — уточнил врач и подчеркнул, что в ОДКБ самый большой опыт лечения детей со СМА первого типа.

В особо сложных случаях ребенка можно направить в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве. Там проведут федеральный консилиум, где могут решить о смене тактики лечения. «Для нас в первую очередь важны интересы ребенка, поэтому родителям Миши много раз предлагалось провести повторную консультацию в этом центре, в том числе по видеосвязи, но согласия от них мы не получили», — заявил Аверьянов.

Ранее родители Миши Бахтина обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. По словам родителей мальчика, врачи считают, что препарат «Спинраза» не является для ребенка жизненно-необходимым. На это обращение отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. История с лечением Миши тянется с 2020 года.