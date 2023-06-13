Военный эксперт объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине

Военный эксперт Коротченко: санитарная зона с Украиной будет демилитаризирована
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Санитарная зона распространится на глубину 150 километров, заявил Игорь Коротченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за атак Киева санитарная зона будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

«С учетом четырех новых российских регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск. Она распространится на глубину 150 километров», — передает слова Коротченко NEWS.ru. Он добавил, что зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для защиты российских городов необходимо создать буферные зоны на территории Украины на границе с Россией глубиной в 30 км.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за атак Киева санитарная зона будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «С учетом четырех новых российских регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск. Она распространится на глубину 150 километров», — передает слова Коротченко NEWS.ru. Он добавил, что зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для защиты российских городов необходимо создать буферные зоны на территории Украины на границе с Россией глубиной в 30 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...