Военный эксперт объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине

Военный эксперт Коротченко: санитарная зона с Украиной будет демилитаризирована

13 июня 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Санитарная зона распространится на глубину 150 километров, заявил Игорь Коротченко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за атак Киева санитарная зона будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «С учетом четырех новых российских регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск. Она распространится на глубину 150 километров», — передает слова Коротченко NEWS.ru . Он добавил, что зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для защиты российских городов необходимо создать буферные зоны на территории Украины на границе с Россией глубиной в 30 км.

Из-за атак Киева санитарная зона будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «С учетом четырех новых российских регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск. Она распространится на глубину 150 километров», — передает слова Коротченко NEWS.ru. Он добавил, что зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов. Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для защиты российских городов необходимо создать буферные зоны на территории Украины на границе с Россией глубиной в 30 км.