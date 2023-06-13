Shot: три человека насмерть отравились водкой в Тюмени

Тюменцы отравились водкой с этикетками «Царская охота» и «Родники Сибири» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени три человека насмерть отравились водкой с этикетками «Царская охота» и «Родники Сибири» без акцизных марок. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Первой отравившейся стала 62-летяя пенсионерка. Ее тело 12 июня обнаружил 51-летний сожитель в квартире Калининского округа. Он вызвал скорую, но пока медики ехали, и ему стало плохо. Мужчина умер в машине скорой помощи. В квартире погибших нашли семь бутылок водки с этикетками „Царская охота“, но без акцизных марок. Сегодня вечером еще одного погибшего, 58-летнего мужчину, нашли в квартире в том же районе. У него на квартире нашли две бутылки из-под водки с этикетками „Родники Сибири“, также без акцизных марок», — сообщает telegram-канал Shot.

При этом во всех случаях предварительной причиной смерти стало отравление суррогатным алкоголем. В начале года от паленой водки под видом брендов «Родники Сибири» и «Царская охота» погибли 27 человек. Из них — 18 человек из Тюмени и девять из Югры.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД и департамент здравоохранения Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени бизнесмен получил пять лет тюрьмы за смерть пяти человек. Следствием было установлено, что в период с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года он торговал немаркированным алкоголем под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота» в одной из торговых точек на улице Рижской.