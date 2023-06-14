Рогов сообщил о снижении темпов контрнаступления ВСУ из-за дождей

Проливные дожди идут на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта, заявил Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Снижение активности в наступлении ВСУ отмечено в связи с проливными дождями на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал он в telegram-канале . Рогов отметил, что сейчас основная часть противостояния сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии обороны.

Ранее Рогов рассказывал о тяжелых боях в районе Времевского выступа. По его словам, неподалеку от села Урожайное шло взаимное обстреливание и бои «сверхвысокой интенсивности», сообщает телеканал 360. Также он сообщал, что ВСУ несут большие потери, попытавшись перейти в атаку на васильевском направлении, пишет «Национальная служба новостей».