Рогов сообщил о снижении темпов контрнаступления ВСУ из-за дождей

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Проливные дожди идут на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снижение активности в наступлении ВСУ отмечено в связи с проливными дождями на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал он в telegram-канале. Рогов отметил, что сейчас основная часть противостояния сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии обороны.

Ранее Рогов рассказывал о тяжелых боях в районе Времевского выступа. По его словам, неподалеку от села Урожайное шло взаимное обстреливание и бои «сверхвысокой интенсивности», сообщает телеканал 360. Также он сообщал, что ВСУ несут большие потери, попытавшись перейти в атаку на васильевском направлении, пишет «Национальная служба новостей».

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Снижение активности в наступлении ВСУ отмечено в связи с проливными дождями на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал он в telegram-канале. Рогов отметил, что сейчас основная часть противостояния сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии обороны. Ранее Рогов рассказывал о тяжелых боях в районе Времевского выступа. По его словам, неподалеку от села Урожайное шло взаимное обстреливание и бои «сверхвысокой интенсивности», сообщает телеканал 360. Также он сообщал, что ВСУ несут большие потери, попытавшись перейти в атаку на васильевском направлении, пишет «Национальная служба новостей».
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