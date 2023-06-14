Депутаты ГД предложили установить единые меры поддержки семьям участников СВО

В Госдуме предложили сделать единые меры поддержки для семей бойцов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Государственной думе депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, устанавливающий единые меры поддержи для участников специальной военной операции и их семей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагается для поддержки участников СВО и их семей: освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль, предоставление бесплатного земельного участка. Также меры включают компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, части платы за капремонт», — приводит ТАСС предложения из законопроекта.

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что дети военнослужащих должны вне очереди зачисляться в детский сад. Также они смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях.

Ранее администрация Камышлова (Свердловская область), предприниматели и студенты техникумов отправили целый железнодорожный состав гуманитарной помощи участникам спецоперации. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который лично присутствовал во время отправки груза на фронт.