Депутаты ГД предложили установить единые меры поддержки семьям участников СВО

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Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, миронов сергей
В Госдуме предложили сделать единые меры поддержки для семей бойцов СВО Фото:

В Государственной думе депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, устанавливающий единые меры поддержи для участников специальной военной операции и их семей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагается для поддержки участников СВО и их семей: освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль, предоставление бесплатного земельного участка. Также меры включают компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, части платы за капремонт», — приводит ТАСС предложения из законопроекта.

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что дети военнослужащих должны вне очереди зачисляться в детский сад. Также они смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях.

Ранее администрация Камышлова (Свердловская область), предприниматели и студенты техникумов отправили целый железнодорожный состав гуманитарной помощи участникам спецоперации. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который лично присутствовал во время отправки груза на фронт.

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В Государственной думе депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, устанавливающий единые меры поддержи для участников специальной военной операции и их семей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Предлагается для поддержки участников СВО и их семей: освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль, предоставление бесплатного земельного участка. Также меры включают компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, части платы за капремонт», — приводит ТАСС предложения из законопроекта. По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что дети военнослужащих должны вне очереди зачисляться в детский сад. Также они смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях. Ранее администрация Камышлова (Свердловская область), предприниматели и студенты техникумов отправили целый железнодорожный состав гуманитарной помощи участникам спецоперации. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который лично присутствовал во время отправки груза на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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