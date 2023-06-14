В России частично снимут запрет на полеты беспилотников

Беспилотниками, использование которых запрещено во многих областях РФ, могут разрешить управлять на высоте до 150 метров. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров», — сказала Абрамченко, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что если получится договориться с Минтрансом, использование дронов будет разрешено.
Ранее в некоторых регионах РФ запретили использовать беспилотные летательные аппараты. Власти Курской области ограничили использование БПЛА в мае. По словам главы региона Романа Старовойта, запрет действует для обеспечения безопасности, передает телеканал 360. БПЛА также запретили в Москве, за исключением тех, которые используют по решению органов государственной власти, сообщают «Дни.ру».
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