В России частично снимут запрет на полеты беспилотников

Вице-премьер Абрамченко: в России могут разрешить полет беспилотников на высоту до 150 метров

14 июня 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Высота полетов БПЛА не должна превышать 150 метров, заявила Виктория Абрамченко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Беспилотниками, использование которых запрещено во многих областях РФ, могут разрешить управлять на высоте до 150 метров. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров», — сказала Абрамченко, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что если получится договориться с Минтрансом, использование дронов будет разрешено. Ранее в некоторых регионах РФ запретили использовать беспилотные летательные аппараты. Власти Курской области ограничили использование БПЛА в мае. По словам главы региона Романа Старовойта, запрет действует для обеспечения безопасности, передает телеканал 360. БПЛА также запретили в Москве, за исключением тех, которые используют по решению органов государственной власти, сообщают «Дни.ру».

Беспилотниками, использование которых запрещено во многих областях РФ, могут разрешить управлять на высоте до 150 метров. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров», — сказала Абрамченко, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что если получится договориться с Минтрансом, использование дронов будет разрешено. Ранее в некоторых регионах РФ запретили использовать беспилотные летательные аппараты. Власти Курской области ограничили использование БПЛА в мае. По словам главы региона Романа Старовойта, запрет действует для обеспечения безопасности, передает телеканал 360. БПЛА также запретили в Москве, за исключением тех, которые используют по решению органов государственной власти, сообщают «Дни.ру».