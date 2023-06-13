13 июня 2023

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил новых судей на Среднем Урале Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Указом президента РФ от от 13 июня 2023 года № 430 на 6-летний срок полномочий назначены: председателем Артинского районного суда Екатерина Волкова, Карпинского городского суда — Наталья Шумкова», — сказано в сообщении. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Ершова.

Также назначены судьи районных судов региона: Екатерина Ермакович — судьей Алапаевского городского суда, Анна Фомина — судьей Богдановичского городского суда, Наталья Гончар — судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Андрей Рычков — судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга, Татьяна Жердева — судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила, Юлия Шестакова — судьей Новоуральского городского суда. Андрей Руцинский освобожден от обязанностей представителя Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин назначил судей в Свердловской области. Соответствующий указ был опубликован 10 мая.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Указом президента РФ от от 13 июня 2023 года № 430 на 6-летний срок полномочий назначены: председателем Артинского районного суда Екатерина Волкова, Карпинского городского суда — Наталья Шумкова», — сказано в сообщении. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Ершова. Также назначены судьи районных судов региона: Екатерина Ермакович — судьей Алапаевского городского суда, Анна Фомина — судьей Богдановичского городского суда, Наталья Гончар — судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Андрей Рычков — судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга, Татьяна Жердева — судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила, Юлия Шестакова — судьей Новоуральского городского суда. Андрей Руцинский освобожден от обязанностей представителя Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин назначил судей в Свердловской области. Соответствующий указ был опубликован 10 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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