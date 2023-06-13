Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Указом президента РФ от от 13 июня 2023 года № 430 на 6-летний срок полномочий назначены: председателем Артинского районного суда Екатерина Волкова, Карпинского городского суда — Наталья Шумкова», — сказано в сообщении. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Ершова.
Также назначены судьи районных судов региона: Екатерина Ермакович — судьей Алапаевского городского суда, Анна Фомина — судьей Богдановичского городского суда, Наталья Гончар — судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Андрей Рычков — судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга, Татьяна Жердева — судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила, Юлия Шестакова — судьей Новоуральского городского суда. Андрей Руцинский освобожден от обязанностей представителя Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин назначил судей в Свердловской области. Соответствующий указ был опубликован 10 мая.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.