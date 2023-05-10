Путин назначил новых судей в Свердловской области

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назначил новых свердловских судей Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Указ президента появился 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ Президента Российской Федерации от 10.05.2023 № 332 „О назначении судей федеральных судов“ на шестилетний срок полномочий назначить в Свердловской области заместителем председателя Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Алену Хабарову. Судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначены Марина Новокшонова и Екатерина Шумельная. Судьей Красногорского районного суда Каменска-Уральского назначена Виктория Рокало. Судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга стал Саян Жамбалов, а пост судьи Орджоникидзевского районного суда заняла Светлана Делягина», — следует из документа.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин назначил судей в УрФО. Указ был опубликован 31 марта.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Указ президента появился 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ Президента Российской Федерации от 10.05.2023 № 332 „О назначении судей федеральных судов“ на шестилетний срок полномочий назначить в Свердловской области заместителем председателя Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Алену Хабарову. Судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначены Марина Новокшонова и Екатерина Шумельная. Судьей Красногорского районного суда Каменска-Уральского назначена Виктория Рокало. Судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга стал Саян Жамбалов, а пост судьи Орджоникидзевского районного суда заняла Светлана Делягина», — следует из документа. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин назначил судей в УрФО. Указ был опубликован 31 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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