В Екатеринбурге ищут врачей на зарплаты в сотни тысяч рублей

В Екатеринбурге появилась вакансия врача-эндоскописта с зарплатой в 230 тысяч рублей. Также в подборку высокооплачиваемых специалистов вошел врач стоматолог-ортодонт, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job.
«В столице Урала врачу-эндоскописту готовы платить от 180 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц, а стоматологу-ортодонту — 150 тысяч рублей. Врач анестезиолог-реаниматолог может рассчитывать на заработок от 100 тысяч рублей, а врач стоматолог-хирург от 90 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Также в подборку вакансий с высокой зарплатой вошел директор свадебного салона. Специалисту в этой сфере подготовили заработную плату от 120 тысяч до 170 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU писало, что одна из самых высоких зарплат в Свердловской области доступна кузнецам в Верхней Салде. Специалистам с опытом работы от одного года готовы платить 300 тысяч рублей ежемесячно.
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