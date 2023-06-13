Пермяков приглашают на фестиваль разврата в ночной клуб

Жителей Перми приглашают на вечеринку «Семь смертных грехов» в стиле БДСМ. Зрителям покажут перфоманс шоу, где примут участие обнаженные актеры. Анонс мероприятия размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM.
«23 и 24 июня. BDSM ROOM, перфоманс шоу „Семь смертных грехов“. Открыта предварительная бронь столов», — написано в анонсе мероприятия.
Шоу состоит из семи актов, и будет идти два часа. Вход на мероприятие свободный, но необходимо забронировать стол заранее. Возрастное ограничение для зрителей — старше 23 лет.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми хотели запретить проведение фестиваля разврата. Участников мероприятия предлагали отправить в Донбасс.
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