13 июня 2023

Пермяков приглашают на фестиваль разврата в ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка Blue Velvet. Екатеринбург, модель, blue velvet, блю вельвет, секс вечеринка
В шоу примут участие восемь обнаженных актеров Фото:

Жителей Перми приглашают на вечеринку «Семь смертных грехов» в стиле БДСМ. Зрителям покажут перфоманс шоу, где примут участие обнаженные актеры. Анонс мероприятия размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM.

«23 и 24 июня. BDSM ROOM, перфоманс шоу „Семь смертных грехов“. Открыта предварительная бронь столов», — написано в анонсе мероприятия.

Шоу состоит из семи актов, и будет идти два часа. Вход на мероприятие свободный, но необходимо забронировать стол заранее. Возрастное ограничение для зрителей — старше 23 лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми хотели запретить проведение фестиваля разврата. Участников мероприятия предлагали отправить в Донбасс.

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Жителей Перми приглашают на вечеринку «Семь смертных грехов» в стиле БДСМ. Зрителям покажут перфоманс шоу, где примут участие обнаженные актеры. Анонс мероприятия размещен в официальном telegram-канале клуба DIESEL ROOM. «23 и 24 июня. BDSM ROOM, перфоманс шоу „Семь смертных грехов“. Открыта предварительная бронь столов», — написано в анонсе мероприятия. Шоу состоит из семи актов, и будет идти два часа. Вход на мероприятие свободный, но необходимо забронировать стол заранее. Возрастное ограничение для зрителей — старше 23 лет. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми хотели запретить проведение фестиваля разврата. Участников мероприятия предлагали отправить в Донбасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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