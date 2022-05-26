В Госдуме обещают запретить фестиваль разврата в Перми. Участников требуют отправить в Донбасс

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов предложил отправить любителей БДСМ на расчистку завалов Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал не дать провести в Перми фестиваль БДСМ «Бесконечное лето». В беседе с URA.RU он предложил отправить участников мероприятия на расчистку завалов на Украине, где проходит специальная военная операция.

«Сто процентов его [фестиваля] не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», — высказал мнение депутат.

URA.RU писало о том, что в Перми с 17 по 19 июня пройдет фестиваль «Бесконечное лето», посвященный БДСМ-культуре. Организаторы за 3-5 тысяч рублей обещают участникам трансфер до места проведения, бесплатную парковку, размещение в коттеджах и домиках, бассейн и трехразовое питание.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал не дать провести в Перми фестиваль БДСМ «Бесконечное лето». В беседе с URA.RU он предложил отправить участников мероприятия на расчистку завалов на Украине, где проходит специальная военная операция. «Сто процентов его [фестиваля] не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», — высказал мнение депутат. URA.RU писало о том, что в Перми с 17 по 19 июня пройдет фестиваль «Бесконечное лето», посвященный БДСМ-культуре. Организаторы за 3-5 тысяч рублей обещают участникам трансфер до места проведения, бесплатную парковку, размещение в коттеджах и домиках, бассейн и трехразовое питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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