Виталий Милонов предложил отправить любителей БДСМ на расчистку завалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал не дать провести в Перми фестиваль БДСМ «Бесконечное лето». В беседе с URA.RU он предложил отправить участников мероприятия на расчистку завалов на Украине, где проходит специальная военная операция.

«Сто процентов его [фестиваля] не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», — высказал мнение депутат.

URA.RU писало о том, что в Перми с 17 по 19 июня пройдет фестиваль «Бесконечное лето», посвященный БДСМ-культуре. Организаторы за 3-5 тысяч рублей обещают участникам трансфер до места проведения, бесплатную парковку, размещение в коттеджах и домиках, бассейн и трехразовое питание.