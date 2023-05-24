24 мая 2023

Бастрыкин подключился к вопросу строительства офиса «Красное&Белое» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
До Александра Бастрыкина довели недовольство горожан застройкой Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в законности строительства нового офиса «Красное&Белое» на северо-западе Челябинска. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, жители недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются.

«Отмечается, что публичные слушания по перепланировке территории проходят без учета мнения общественности. Ранее часть земель в поселке была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, с чем местные жители также не согласны и намерены добиваться возврата начального назначения участка», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по факту утверждения проекта строительства региональный СУ СК уже проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

О строительстве восьмиэтажного офиса на улице Чайковского стало известно в середине марта. На конец месяца были назначены публичные слушания, которые не состоялись. Следующая встреча жителей с застройщиком прошла в середине мая. По итогам проект застройки был направлен на пересмотр.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в законности строительства нового офиса «Красное&Белое» на северо-западе Челябинска. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, жители недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются. «Отмечается, что публичные слушания по перепланировке территории проходят без учета мнения общественности. Ранее часть земель в поселке была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, с чем местные жители также не согласны и намерены добиваться возврата начального назначения участка», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что по факту утверждения проекта строительства региональный СУ СК уже проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах. О строительстве восьмиэтажного офиса на улице Чайковского стало известно в середине марта. На конец месяца были назначены публичные слушания, которые не состоялись. Следующая встреча жителей с застройщиком прошла в середине мая. По итогам проект застройки был направлен на пересмотр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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