Бастрыкин подключился к вопросу строительства офиса «Красное&Белое» в Челябинске

До Александра Бастрыкина довели недовольство горожан застройкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобраться в законности строительства нового офиса «Красное&Белое» на северо-западе Челябинска. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, жители недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются.

«Отмечается, что публичные слушания по перепланировке территории проходят без учета мнения общественности. Ранее часть земель в поселке была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, с чем местные жители также не согласны и намерены добиваться возврата начального назначения участка», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по факту утверждения проекта строительства региональный СУ СК уже проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

О строительстве восьмиэтажного офиса на улице Чайковского стало известно в середине марта. На конец месяца были назначены публичные слушания, которые не состоялись. Следующая встреча жителей с застройщиком прошла в середине мая. По итогам проект застройки был направлен на пересмотр.