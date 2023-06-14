На Урале обнаружили останки рептилий возрастом 45 млн лет. Фото

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Экскурсия по Геологическому музею. Екатеринбург, геологический музей, кости мамонта
В реке Миасс обнаружили кости древних животных Фото:

На реке Миасс (Курганская область) палеонтологи Института экологии животных и растений (ИЭРиЖ) Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили останки древних рептилий. Приблизительный возраст находок 45—35 млн лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ.

Точные данные о найденных впервые позвонке морской змеи и кусочке панциря черепахи возрастом 45-35 млн лет в реке Миасс еще предстоит установить. Находки отправили на исследования в Палеонтологический институт РАН в Москве. «Ископаемые остатки палеогеновых змей достаточно полно описаны с территории Западной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, а на территории Урала и Западной Сибири такие находки неизвестны. Наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки и кусочек панциря черепахи — на реке Миасс», — рассказал руководитель исследований, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов.

Обнаруженные образцы являются самой северной точкой распространения морских змей в Азии и подтверждают, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене было море. Ранее в Курганской области палеонтологи находили зубы крупных акул и останки костистых рыб.

В центре Екатеринбурга археологи обнаружили восемь тысяч древних находок. Работы проводились на месте строительства многоэтажного жилого комплекса «Дом на Хохрякова».

В реке Миасс обнаружили кости древних рептилий
В реке Миасс обнаружили кости древних рептилий
Фото:
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На реке Миасс (Курганская область) палеонтологи Института экологии животных и растений (ИЭРиЖ) Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили останки древних рептилий. Приблизительный возраст находок 45—35 млн лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. Точные данные о найденных впервые позвонке морской змеи и кусочке панциря черепахи возрастом 45-35 млн лет в реке Миасс еще предстоит установить. Находки отправили на исследования в Палеонтологический институт РАН в Москве. «Ископаемые остатки палеогеновых змей достаточно полно описаны с территории Западной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, а на территории Урала и Западной Сибири такие находки неизвестны. Наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки и кусочек панциря черепахи — на реке Миасс», — рассказал руководитель исследований, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов. Обнаруженные образцы являются самой северной точкой распространения морских змей в Азии и подтверждают, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене было море. Ранее в Курганской области палеонтологи находили зубы крупных акул и останки костистых рыб. В центре Екатеринбурга археологи обнаружили восемь тысяч древних находок. Работы проводились на месте строительства многоэтажного жилого комплекса «Дом на Хохрякова».
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