Депутаты гордумы Кургана не захотели начинать заседания с гимна России

Депутаты решили подождать решения Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы Кургана не поддержали идею коллеги Якова Сидорова, который предлагал начинать заседания думы с гимна России. Об этом стало известно 14 июня на заседании комиссии по местному самоуправлению, регламенту гордумы и этике, передает корреспондент URA.RU.

«Полагаем, что включение гимна на каждом заседании пока преждевременно. Пока предлагаем эту информацию принять к сведению», — объяснила и. о. аппарата руководителя гордумы Ольга Тетюева. Она отметила, что за ненадлежащее исполнение гимна думу могут оштрафовать на 100-150 тысяч рублей. Также Тетюева предложила подождать решения Госдумы, в которой с 2022 года рассматривают вопрос об обязательном исполнении гимна при открытии и закрытии заседаний дум разных уровней.

Депутат Иван Камшилов также высказался против исполнения гимна. По мнению депутата, престиж гимна будет снижаться из-за частого его исполнения при рассмотрении хозяйственных вопросов. В итоге участники комиссии решили принять предложение Сидорова к сведению.

В марте Сидоров призывал начинать заседания гордумы с исполнения государственного гимна. Он считал, что сейчас представители гордумы отстают в этом вопросе от школ, где такая традиция уже есть. Ранее стало известно, что заседания в областной думе уже начинаются с гимна России.