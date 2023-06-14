США нашли способ сотрудничать с Украиной без принятия ее в НАТО

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
США хотят дать гарантии безопасности Украине по «израильской модели», пишет The New York Times Фото:

США рассматривают возможность альтернативного сотрудничества с Украиной по «израильской модели». Это позволит дать Киеву гарантии безопасности, при этом не принимая ее в НАТО. Об этом пишут американские журналисты Дэвид Сангери и Стивен Эрлангер. Первый освещает вопросы, связанные с Белым домом, а второй — тему НАТО.

«Как разработать долгосрочные гарантии безопасности для Украины? Помощники [президента США Джо] Байдена говорят членам Конгресса, что хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют „израильской моделью“», — пишут авторы материала для газеты The New York Times. Отмечается, что данный формат предполагает десятилетние обязательства со стороны Вашингтона по обеспечению безопасности Украины.

При этом журналисты подчеркивают, что сам украинский президент Владимир Зеленский против такого решения. По его словам, только членство в НАТО даст Киеву гарантии безопасности.

В сентябре 2022 года Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Для вступления Украины в НАТО необходимо одобрение всех членов альянса. По словам представителя офиса президента Зеленского, 20 стран уже поддержали заявку,, но нужно одобрение еще 11-ти.

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США рассматривают возможность альтернативного сотрудничества с Украиной по «израильской модели». Это позволит дать Киеву гарантии безопасности, при этом не принимая ее в НАТО. Об этом пишут американские журналисты Дэвид Сангери и Стивен Эрлангер. Первый освещает вопросы, связанные с Белым домом, а второй — тему НАТО. «Как разработать долгосрочные гарантии безопасности для Украины? Помощники [президента США Джо] Байдена говорят членам Конгресса, что хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют „израильской моделью“», — пишут авторы материала для газеты The New York Times. Отмечается, что данный формат предполагает десятилетние обязательства со стороны Вашингтона по обеспечению безопасности Украины. При этом журналисты подчеркивают, что сам украинский президент Владимир Зеленский против такого решения. По его словам, только членство в НАТО даст Киеву гарантии безопасности. В сентябре 2022 года Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Для вступления Украины в НАТО необходимо одобрение всех членов альянса. По словам представителя офиса президента Зеленского, 20 стран уже поддержали заявку,, но нужно одобрение еще 11-ти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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