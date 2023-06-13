13 июня 2023
12 июня 2023

В ЯНАО десять чиновников привлекли за коррупцию

Прокуратура ЯНАО привлекла к ответственности по коррупционным делам 10 служащих
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в 2023 году десять чиновников привлечены к ответственности за коррупцию Фото:

В ЯНАО с начала текущего года окружная прокуратура привлекла к ответственности по коррупционным делам десять чиновников. Более половины из них преследуются по уголовным статьям, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

«С начала этого года возбудили уголовные дела в отношении шести лиц, к административной ответственности привлекли четыре лица. Последним вынесены предупреждения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По уголовным делам проводятся следственные действия, поэтому подробности не разглашаются. По административным делам в ведомстве обещали подготовить справку позднее.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Газ-Сале Влада Ятонина попалась на дроблении госконтрактов. В отношении главы села возбуждено административное дело.

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В ЯНАО с начала текущего года окружная прокуратура привлекла к ответственности по коррупционным делам десять чиновников. Более половины из них преследуются по уголовным статьям, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. «С начала этого года возбудили уголовные дела в отношении шести лиц, к административной ответственности привлекли четыре лица. Последним вынесены предупреждения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По уголовным делам проводятся следственные действия, поэтому подробности не разглашаются. По административным делам в ведомстве обещали подготовить справку позднее. Ранее URA.RU рассказало, что глава Газ-Сале Влада Ятонина попалась на дроблении госконтрактов. В отношении главы села возбуждено административное дело.
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