В ЯНАО десять чиновников привлекли за коррупцию

В ЯНАО с начала текущего года окружная прокуратура привлекла к ответственности по коррупционным делам десять чиновников. Более половины из них преследуются по уголовным статьям, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
«С начала этого года возбудили уголовные дела в отношении шести лиц, к административной ответственности привлекли четыре лица. Последним вынесены предупреждения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
По уголовным делам проводятся следственные действия, поэтому подробности не разглашаются. По административным делам в ведомстве обещали подготовить справку позднее.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Газ-Сале Влада Ятонина попалась на дроблении госконтрактов. В отношении главы села возбуждено административное дело.
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